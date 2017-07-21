Польша пообещала не трогать захоронения красноармейцев

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в Польше, не приведут к ликвидации мест захоронений солдат Красной Армии в публичных местах. Об этом РИА Новости в пятницу, 21 июля, сообщили в МИД республики.

«Необходимо четко подчеркнуть, что закон не касается кладбищ и других мест захоронений советских военных. Поэтому целью закона, а тем более его обновления не является осквернение памяти о битвах и солдатах Красной Армии, которые лишились жизни в боях на территории Польши», — заявили в министерстве.

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Как поясняет Варшава, основная цель поправок — разрыв с коммунистической символикой. Советский режим «принес много жертв и мук как польскому, так и российскому народу», отметили во внешнеполитическом ведомстве. О причинах изменения законодательства о декоммунизации польский посол в Москве проинформировал Госдуму и МИД России.

Поправки были утверждены 17 июля президентом Польши Андреем Дудой. В документе говорится, что памятники не должны чествовать людей, организации, события или даты, пропагандирующие коммунизм или любой другой тоталитарный строй. Вместе с тем сделан ряд исключений, например для монументов и обелисков, которые установлены на кладбищах или в других местах захоронений. Новые нормы вступят в силу через три месяца после публикации указа.

В Москве действия Варшавы сочли оскорбительными и пообещали не оставить их без последствий. Также решение польских властей осудил парламент Израиля. На фоне этих новостей Минобороны России также опубликовало материалы, посвященные событиям освобождения Красной армией Польши от немецко-фашистской оккупации.