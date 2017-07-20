Президент России поблагодарил Израиль за осуждение сноса советских памятников

Российские власти признательны Израилю, который осудил решение властей Польши снести все советские памятники. Об этом заявил президент Владимир Путин в четверг, 20 июля, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что такая реакция особенно выделяется на фоне переосмысления хода Второй мировой войны в некоторых странах Восточной Европы.

Материалы по теме Меж трех огней Зачем Нетаньяху рассказал Путину об угрозе уничтожения евреев

«Мы благодарны тем, кто в Израиле дает правильные исторические оценки всем этим событиям, осуждает снос памятников советским солдатам», — сказал Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

Накануне Госдума и кнессет Израиля синхронно приняли обращение к европейским парламентам с призывом осудить действия Варшавы, узаконившей 17 июля снос «прославляющих тоталитарную систему» советских памятников. В документе, подготовленном в нижней палате российского парламента, депутаты призывают коллег принять меры, чтобы сохранить память о подвиге советских воинов-освободителей.

В тот же день спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство готовит ответные меры.