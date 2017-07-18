Силовые структуры
 

Минобороны опубликовало рассекреченные материалы об освобождении Польши

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Минобороны России на своем официальном сайте разместило материалы, посвященные событиям освобождения Красной Армией Польши от немецко-фашистской оккупации.

В рамках проекта «Освобождение Польши. Цена Победы», как поясняется, впервые опубликованы уникальные архивные документы 1944-1945 годов. Они были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов.

В числе документов — боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы. Как отмечается, там показано истинное отношение оккупантов к местному населению и освобожденных поляков к своим освободителям.

В докладных записках и донесениях политорганов Красной Армии зафиксированы многочисленные случаи массового уничтожения, грабежа и истязания польского населения гитлеровцами, а также разрушения оккупантами населенных пунктов и объектов культурного наследия.

В материалах рассказывается о «многочисленных фактах благожелательного отношения польского населения и духовенства к Красной Армии, об искреннем участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши, клятвах увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах, и сохранить их для будущих поколений».

22 июня сейм Польши принял поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают, в частности, снос советских памятников по всей стране. Действия Варшавы осудили вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Иван Мельников, а также член фракции КПРФ Александр Ющенко. Законодатели опасаются, что власти Польши двигаются по пути возрождение нацизма.

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