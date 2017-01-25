МИД России осудил похищение в Польше памятной доски в честь советских солдат

В польском городе Гнезно (Великопольское воеводство) похищена памятная доска, установленная в честь красноармейцев, освободивших его во время Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В документе подчеркивается, что злоумышленники подгадали момент для кощунственных действий: 21 января в Гнезно традиционно отмечали День освобождения города от немецкой оккупации.

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«(...) речь идет о неоспоримом факте неуважительного отношения к истории нашей совместной борьбы против фашизма. Кроме того, упомянутая доска значится в согласованном на двустороннем уровне перечне памятных мест российских (советских) защитников Отечества, павших на территории Республики Польша», — говорится в заявлении.

Российский МИД напомнил, что повторение инцидентов такого рода является прямым следствием попустительства со стороны польской администрации, проводимой ею политики устранения неугодных памятников, напоминающих о вкладе Красной армии в освобождение страны.

В марте прошлого года в Институте национальной памяти Польши заявили о намерении добиться сноса 500 советских памятников. Директор учреждения Лукаш Каминский затем пояснил, что в этой инициативе нет ничего нового. «Институт уже давно заявляет о демонтаже так называемых памятников благодарности. (…) Новое в нашем предложении — только то, что появилась идея создать музей под открытым небом или просто музей таких памятников, где можно их собрать в одном месте», — сказал он.