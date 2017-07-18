Москва сочла оскорбительным польский закон о сносе советских памятников

В МИД России считают оскорбительным принятие поправок в польский закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства во вторник, 18 июля.

«Власти Польши, безусловно, хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу и народам стран, в прошлом входивших в состав СССР, сыновья и дочери которых сражались против общего врага за жизнь и свободу народов Европы, в том числе поляков», — говорится в сообщении.

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В Москве также пообещали, что действия Варшавы не останутся без последствий.

17 июля президент Польши Анджей Дуда утвердил поправки в закон, согласно которым предусмотрен снос советских памятников по всей стране. Изменения предполагают демонтаж не только «прославляющих тоталитарную систему» монументов, но и табличек и бюстов. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.

Вместе с тем сделан ряд исключений, например для памятников и обелисков, которые установлены на кладбищах или в других местах захоронений. Новые нормы вступят в силу через три месяца после публикации указа.