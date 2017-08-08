В Совфеде отреагировали на протест Киева из-за нового дизайна польских паспортов

За разработкой нового дизайна польских паспортов, вероятно, стоит намерение Варшавы заявить о своих территориальных претензиях к Киеву. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает «Парламентская газета», во вторник, 8 августа.

«Польша, по сути, намеревается заявить о своих территориальных претензиях к Украине, а ее МИД [Украины] в ответ выражает беспокойство о развитии «стратегического украинско-польского партнерства», — сказал сенатор.

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Так он прокомментировал сообщение о том, что накануне украинский МИД вручил ноту протеста послу Польши Яну Пекло. Реакция последовала после того, как стало известно о планах польских властей разместить на страницах новых паспортов изображение часовни-ротонды на Лычаковском кладбище во Львове. Документ польские власти намерены выпустить в 2018 году.

30 мая архиепископ Львовского архидиоцеза римско-католической церкви Мечислав Мокшицкий заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе — это наказание для украинцев за массовые убийства поляков в годы Второй мировой войны. Священнослужитель также призвал украинцев покаяться за Волынскую резню.

Лычаковское кладбище во Львове — одно из старейших в стране. С 1991 года это историко-мемориальный музей-заповедник. Одна из частей комплекса посвящена польскому восстанию 1863 года («Горка повстанцев»), которое развернулось на территории, ныне входящей в состав Украины, и закончилось его подавлением.