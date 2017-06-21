Украина запретила Польше проводить поиски убитых поляков

Украина отменила разрешение на проведение поиска и эксгумацию поляков, захороненных на территории страны. Об этом сообщает «Польское радио».

Отмечается, что данный вопрос пытались решить во Львове на встрече польской делегации во главе с директором Бюро сохранения памяти о борьбе и мученичестве Института национальной памяти Адамом Сивеком и представителей украинского Института национальной памяти. Переговоры завершились безрезультатно. По словам Сивека, украинцы заняли позицию, которая «неприемлема для польской стороны».

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По предварительной информации, Киев отозвал разрешение после того, как в апреле в польском селе Грушовичи в окрестностях Перемышля активистами националистических организаций был снесен памятник Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России). Мемориал был ликвидирован с разрешения местных властей. Чиновники подчеркивали, что элементы разобранного памятника будут использованы в строительстве. Объединение украинцев в Польше возмутилось произошедшим.

В декабре 2016-го в Перемышле прошел ежегодный «Марш перемышльских и львовских орлят». Его участники скандировали лозунги «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов — всегда польские».

В июле 2016-го сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих событий.

Волынская резня — массовые убийства поляков украинскими националистами в 1943 году. По различным оценкам, жертвами тех событий стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.