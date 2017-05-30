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Глава львовских католиков призвал украинцев покаяться за Волынскую резню

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Мечислав Мокшицкий
Мечислав Мокшицкий

Архиепископ Львовского архидиоцеза римско-католической церкви Мечислав Мокшицкий заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе — это наказание для украинцев за массовые убийства поляков в годы Второй мировой войны. Такое мнение священнослужитель высказал в интервью польскому изданию Niedziela, передает во вторник, 30 мая, «Страна».

Архиепископ призвал украинцев покаяться за Волынскую резню. «На украинском народе все еще лежит грех геноцида», — приводит издание высказывание священнослужителя. Публикация вызвала негативную реакцию последователей греко-католической церкви, отмечает «Страна». В частности, преподаватель Украинского католического университета, историк Андрей Павлишин призвал выслать с Украины Мокшицкого, который является гражданином Польши.

Как разъяснили в секретариате главы Львовского архидиоцеза, «слова митрополита о том, что необходимо выражать сожаление и извиняться за грех, следует понимать в религиозном контексте, ведь слово "грех" применяется только в этом контексте», передает издание Credo. «Секретариат стремится выразить сожаление в связи с использованием слов архиепископа, интерпретированных вразрез с его намерениями», — говорится в заявлении представительства римско-католической церкви в регионе.

В июле 2016-го нижняя палата польского парламента одобрила признание Волынской резни геноцидом и утвердила 11 июля днем памяти жертв этого события. В том же месяце аналогичное постановление принял сенат Польши.

Волынская резня — массовые убийства поляков украинскими националистами в 1943 году. По различным оценкам, жертвами тех событий стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

Украинская греко-католическая церковь — поместная католическая церковь восточного обряда, признает верховную юрисдикцию Римского Папы.

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