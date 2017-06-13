Назван самый редкий паспорт в мире

Самым редким паспортом в мире оказалось удостоверение личности, выдаваемое Мальтийским орденом. Это выяснило издание Daily Star.

Обладателями такого паспорта являются Великий магистр религиозного ордена Римско-католической церкви, Великий командор, а также Великий канцлер.

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Ряд стран не признают подобные удостоверения личности. В их числе Великобритания, США, Новая Зеландия, Нидерланды, Финляндия и другие. Россия признает эти паспорта и имеет с орденом дипломатические отношения.

Мальтийский орден считается старейшим в мире рыцарским орденом (основан в 1048 году). Он располагается на территории Италии (Рим), а также Мальты. По международному праву Мальтийский орден — государствоподобное образование. При этом сама организация считает себя полноценной страной. Орден занимается благотворительной деятельностью, в частности оказанием медицинской помощи по всему миру.

Ранее стало известно, что обладателями самых влиятельных паспортов в мире оказались жители Германии и Сингапура. Они могут посещать без виз 159 стран. Для россиян открыты 106 государств.

