Украина опередила Россию в рейтинге влиятельности паспортов

Украина заняла 30-е место в рейтинге влиятельности паспортов Global Passport Power Rank, прибавив один пункт с прошлого года. Список приводится на его официальном сайте. Россия разместилась на 41-й строчке, потеряв одну позицию.

Отмечается, что граждане Украины могут поехать без виз в 119 стран. Столько же доступно для жителей Гренады. Россияне имеют возможность свободно пересечь границы только 106 государств.

На первой строчке оказались Германия и Сингапур — для них открыты 159 стран. На втором месте Швеция и Южная Корея (158). На третьей позиции расположились девять государств: Дания, Финляндия, Италия, Франция, Испания, Норвегия, Великобритания, Япония и США (157).

В марте сообщалось, что Россия утратила три пункта по сравнению с прошлым годом в Индексе визовых ограничений, составленном Международной консалтинговой компанией Henley & Partners. Она опустилась с 48-й на 51-ю позицию. При этом российский паспорт оказался самым мощным в СНГ. Так Украина заняла 58 строчку рейтинга, Казахстан — 67-ю, Грузия — 68-ю, Белоруссия — 70-ю, а Азербайджан — 74-ю.

С 11 июня граждане Украины могут въезжать без визы в страны Евросоюза. Такое предложение было поддержано Европарламентом в апреле. Документ также подписали президент Европарламента и представитель страны — председателя Евросоюза (Мальты). Решение опубликовали 22 мая.