Иван Дорн прочитал стихи про украинский паспорт в гробу

Видео: Ivan Dorn / Facebook

Певец и музыкант Иван Дорн ответил стихами на обвинения в предательстве Украины и на критику его слов о «ссоре» Москвы и Киева. Артист опубликовал в Facebook в среду, 31 мая, видеозапись в черно-белой гамме, на которой под барабаны зачитал свое послание.

«Пусть знают те, кто желал мне страстно

"Покойся с миром, Дорн Иван"

Со мной в гробу мой украинский паспорт

Спрятан во внутренний карман», — заявил Дорн.

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Партию на барабанах музыкант исполнил сам. В подписи к видео он написал: «11.04.17 — ∞».

11 апреля Дорн в интервью российскому журналисту Юрию Дудю заявил, что «ссора» Киева и Москвы скоро закончится. Он добавил, что его выступления в России возмущают украинских политиков. Слова артиста раскритиковал, в частности, глава Министерства культуры Украины Евгений Нищук. Помимо этого, радикалы пообещали срывать концерты музыканта за его позицию.

Дорн — бывший участник группы «Пара Нормальных», с 2010-го занимается сольной карьерой.