Министр культуры Украины раскритиковал Дорна за слова о «ссоре» Москвы и Киева

Руководитель Министерства культуры Украины Евгений Нищук назвал недопустимыми слова музыканта Ивана Дорна о том, что конфликт Москвы и Киева является «небольшой ссорой». Об этом в среду, 12 апреля, сообщает портал «Українські Новини».

«Артисты являются не просто теми, кто веселит и несет только свой талант, и ничто другое их не должно волновать. Это неправильно. Когда на востоке государства погибают десятки тысяч лучших сыновей Украины, говорить, что здесь идет небольшая ссора — недопустимо», — подчеркнул Нищук.

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Днем ранее Дорн в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что «ссора» Киева и Москвы скоро закончится. Музыкант отметил, что считает украинцев и русских братьями и добавил, что его выступления в России возмущают украинских политиков. В сети Дорна раскритиковали за интервью, назвав его «фальшивым патриотом» и обвинив в попытках «угодить всем».

Иван Дорн — украинский певец, диджей и телеведущий. Ранее он выступал в составе группы «Пара Нормальных», а в 2010 году начал сольную карьеру. В феврале 2017-го музыкант выпустил концертный альбом Jazzy Funky Dorn.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в апреле 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. Украинские власти утверждают, что подразделения регулярных войск России участвуют в военных действиях на стороне ополченцев Донбасса.