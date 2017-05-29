Националисты пригрозили вслед за концертом Лободы сорвать шоу Дорна

Украинские националисты пригрозили сорвать концерт певца Ивана Дорна, который должен пройти в Одессе 9 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший руководитель одесской организации «Правого сектора» (запрещена в России) Сергей Стерненко.

«В итоге по протесту против выступления Лободы: концерт сорван. Следующий — Ваня Дорн. Большое спасибо всем, кто пришел!» — написал Стерненко.

С угрозами выступил также лидер Союза приднестровцев Украины Олег Хвощевский. «У Ивана Дорна критические дни 9 июня», — отметил он.

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28 мая в Одессе радикалы сорвали концерт певицы Светланы Лободы. У здания клуба «Ибица», где должно было состояться выступление, собрались представители националистических организаций. Желающим посетить шоу под ноги бросали петарды и дымовые шашки. Одного из активно протестующих задержала полиция, другие националисты попытались его отбить. В результате начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В полицию поступило сообщение о минировании здания, силовики приступили к поиску возможной взрывчатки. В итоге организаторы решили отменить концерт.

Лободу радикалы обвинили в том, что она дает концерты в России и назвали «любительницей российского рубля».

В апреле Иван Дорн в интервью российскому журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что считает украинцев и русских братьями. Музыкант отметил, что «ссора» Киева и Москвы скоро закончится. Министр культуры Украины Евгений Нищук назвал эти слова певца недопустимыми.