Радикалы призвали одесситов сорвать концерт «любительницы российского рубля»

Украинские националисты призвали жителей Одессы присоединиться к акции протеста против концерта певицы Светланы Лободы, который должен состояться в городе 28 мая. Об этом в среду, 24 мая, бывший лидер местного отделения «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в России) Сергей Стененко написал на своей странице в Facebook.

«Я хочу, чтобы все пришли 28.05, уже в это воскресенье в 21:00 на акцию протеста против этой любительницы российского рубля», — написал активист.

По его словам, концерт Лободы — вызов всем горожанам. Стененко отметил, что в то время, когда бойцы АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе) воюют в Донбассе, в Одессу приглашают человека, который своими поездками в Россию поддерживает «агрессию» этой страны.

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В мае 2016-го украинские националисты сорвали концерт Лободы в Ивано-Франковске. Радикалы заблокировали входы в концертный зал Platinum, где должно было начаться шоу. В акции участвовали около 40 человек, некоторые из них были вооружены. Организаторы концерта безуспешно пытались договориться с активистами, предложив передать гонорар на нужды АТО. Позднее между пришедшими на выступление поклонниками артистки и радикалами произошла потасовка.

В августе 2014-го несколько сот украинских радикалов попытались сорвать концерт певицы Ани Лорак в Одессе. Сторонники «Правого сектора» хотели прорваться в клуб и помешать выступлению Лорак из-за того, что она продолжает давать концерты в России.

Светлана Лобода участвовала в 2009 году в «Евровидении», где заняла 12-е место. Сольную карьеру певица начала в 2004 году. С мая по ноябрь того же года выступала в группе «ВИА Гра».