Националисты сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе

В Одессе радикалы сорвали концерт певицы Светланы Лободы. Об этом пишет издание «Комсомольская правда в Украине».

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 28 мая, у ночного клуба «Ибица», где должна была выступать певица. У здания собрались представители националистических организаций. Среди них были замечены представители «Правого сектора» (запрещенной в России экстремистской организации) и «Одесского автомайдана». К месту стянули сотрудников полиции и частной охраны.

Материалы по теме Они допоются! Почему украинские артисты выступают на родине с риском для здоровья

Отмечается, что желающих посетить концерт было очень много, им под ноги начали бросать петарды. Всего в их сторону прилетело четыре петарды и одна дымовая шашка.

Одного из активно протестующих задержала полиция, другие националисты попытались его отбить. В результате начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Вскоре задержанного отпустили.

В полицию поступило сообщение о минировании здания, правоохранители приступили к поиску возможной взрывчатки. В итоге организаторы решили отменить концерт.

Главная претензия «Правого сектора» — проявление лояльности певицы к россиянам.