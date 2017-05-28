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Националисты сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе

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В Одессе радикалы сорвали концерт певицы Светланы Лободы. Об этом пишет издание «Комсомольская правда в Украине».

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 28 мая, у ночного клуба «Ибица», где должна была выступать певица. У здания собрались представители националистических организаций. Среди них были замечены представители «Правого сектора» (запрещенной в России экстремистской организации) и «Одесского автомайдана». К месту стянули сотрудников полиции и частной охраны.

Отмечается, что желающих посетить концерт было очень много, им под ноги начали бросать петарды. Всего в их сторону прилетело четыре петарды и одна дымовая шашка.

Одного из активно протестующих задержала полиция, другие националисты попытались его отбить. В результате начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Вскоре задержанного отпустили.

В полицию поступило сообщение о минировании здания, правоохранители приступили к поиску возможной взрывчатки. В итоге организаторы решили отменить концерт.

Главная претензия «Правого сектора» — проявление лояльности певицы к россиянам.

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