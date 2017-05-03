Стас Костюшкин попал в список сайта «Миротворец»

Российский певец Станислав Костюшкин, бывший участник дуэта «Чай вдвоем», внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Информация об артисте появилась на ресурсе в среду, 3 мая.

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Костюшкину вменяют не согласованное с Киевом посещение Крыма.

Данные о российских артистах, выступающих в Крыму, регулярно пополняют базу сайта «Миротворец». Ранее в нее внесли актера Дмитрия Певцова, исполнителей Диму Билана, Валерия Леонтьева, Юрия Лозу. 27 апреля на ресурс попал и получивший российское гражданство американский актер Стивен Сигал, названный авторами сайта «пособником террористов».

Власти Украины расценивают Крым как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что воссоединение полуострова с Россией прошло в 2014 году в соответствии с нормами международного права.