Они допоются!

Украинские националисты призвали жителей Одессы 28 мая выйти протестовать против концерта певицы Светланы Лободы. Радикалы назвали артистку «любительницей российского рубля» и обвинили в том, что своими гастролями в России она поддерживает «агрессора». Несмотря на угрозы воинственно настроенных активистов, организаторы шоу заявили, что не откажутся от его проведения. Одесские полицейские пообещали не допустить срыва концерта Лободы, однако предупредили, что пикету националистов мешать не станут. Радикалы рекомендовали своим сторонникам захватить на концерт оружие, а владельцы клуба, где будет выступать артистка, позаботились об усилении охраны. Сколько мужества понадобится Светлане Лободе для выхода на одесскую сцену и кому еще из украинских звезд необходим его запас, чтобы петь в собственной стране, выясняла «Лента.ру».

Кто сказал, что нужно бросить песни на войне

Клич саботировать выступление Лободы в Одессе бросил бывший лидер местного отделения «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в России) Сергей Стененко. «Я хочу, чтобы все пришли 28.05, уже в это воскресенье в 21:00 на акцию протеста против этой любительницы российского рубля», — написал активист в соцсетях. По его словам, концерт Лободы — вызов всем горожанам. Стененко отметил, что в то время, когда бойцы АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе) воюют в Донбассе, в Одессу приглашают человека, который своими поездками в Россию поддерживает «агрессию» этой страны. В финале публикации радикал посоветовал своим соратникам как следует вооружиться.

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В полиции Одессы отреагировали на призыв националистов и заявили, что не позволят блокировать выступление Светланы Лободы. Правда, мешать пикету активистов стражи порядка не будут. По словам советника начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, в демократическом государстве уважаются права и свободы всех категорий граждан. «Правоохранители не дадут возможности физически блокировать творческую деятельность певицы и мешать посетителям концерта», — отметил представитель полицейского главка. И тут же оговорился, что «ограничивать право на протест других граждан» полицейские не намерены. Вместе с тем Форостяк напомнил местным «любителям итальянской оперы», что «любые действия, выходящие за рамки закона, или имеющие признаки правонарушений — будут иметь реальные правовые последствия».

Заручившись хоть слабой, но поддержкой правоохранительных органов, владельцы клуба решили не отказываться от проведения концерта. При этом организаторы понимают, что вариант массовых потасовок перед началом или во время шоу более чем вероятен. Несмотря на обещанные полицейскими усиленные наряды, заведение для пущей безопасности заказало еще и дополнительную частную охрану.

После боя сердце просит музыки вдвойне

В украинском шоу-бизнесе как нигде знают, что «лучше перебдеть, чем недобдеть». А в случае с Лободой — особенно: певица неоднократно становилась мишенью местных патриотов. Так, 12 мая 2016-го националисты сорвали ее концерт в Ивано-Франковске. Тогда около четырех десятков вооруженных радикалов заблокировали входы в концертный зал Platinum, где вот-вот должно было начаться шоу. И несмотря на все усилия организаторов мероприятия, которые пытались договориться с активистами, даже пообещав передать весь гонорар от концерта на нужды АТО, выступление певицы так и не состоялось. При этом раззадоренные успехом активисты тут же переключили свое внимание на поклонников звезды и устроили потасовку с ними.

На следующий день похожую картину можно было наблюдать в Тернополе, где также должна была выступить певица. Правда, здесь активистам, пытавшимся помешать проведению шоу, не удалось достичь своей цели — с двухчасовой задержкой, но концерт состоялся. Правда, цветы своему кумиру поклонники в этот день подарить не смогли: их растоптали радикалы. Зато зрителей из Ивано-Франковска, накануне так и не увидевших выступление артистки, на концерт в Тернополе пропускали бесплатно.

Пикеты на концертах Светланы Лободы стали нормой Кадр: Телеканал Новый Чернигов / YouTube

За полгода до этого, 1 ноября, радикалы также учинили беспорядки на концерте Лободы — на этот раз в Чернигове. Сначала агрессивно настроенные активисты устроили пикет у здания местного областного совета, а потом переместились к драмтеатру, где вскоре должно было начаться выступление певицы. «К этому моменту часть зрителей уже успела занять свои места в зале, а тем, кто только приехал — пришлось не сладко. Их обливали красной краской и кидали им под ноги фальшивые российские купюры», — рассказывали организаторы шоу.

Пикетчики не давали зрителям пройти, возникли стычки, в результате пострадала пожилая женщина — вахтер театра, проводившая людей в зал. Чтобы избежать столкновений, поклонники певицы решили воспользоваться служебным входом. Когда участники акции узнали об этом, то позвонили в полицию и сообщили, что театр заминирован. Прибывшие на место спасатели экстренно эвакуировали всех — и артистов, и зрителей, и протестующих.

Примечательно, что днем раньше в городе Сумы концерт Лободы также попытались сорвать звонком о минировании театра. Неизвестный сообщил о заложенной бомбе, когда зал уже был полон. Все находившиеся в здании были эвакуированы, экстренные службы проверяли театр больше полутора часов. Надо отметить, что стоящие под мокрым снегом люди решили не расходиться и после объявлении о ложной угрозе вернулись в зал. В начале выступления, которое началось с двухчасовой задержкой, певица поблагодарила поклонников. «Вы мерзли и стояли за меня до последнего, — обратилась к публике певица, — Низкий вам поклон!».

Арфы нет, несите бубен

Светлана Лобода — не единственный объект ненависти националистов. Все представители украинского шоу-бизнеса, когда-либо замеченные на гастролях в России, неминуемо оказываются во вражеском списке. Причем бывает достаточно просто лояльно отозваться о соседней стране. Так, в частности, случилось с Иваном Дорном, который из образцово-показательного артиста, жертвующего деньги на нужды АТО, в одночасье превратился в «проклятого сепаратиста».

Чтобы стать врагом государства, Ивану Дорну оказалось достаточно назвать Украину и Россию братьями Фото: страница Ивана Дорна в Facebook

Гнев патриотов певец накликал собственной трактовкой конфликта Украины с Россией. «Когда произошла ссора двух собратьев, все младшие братья сказали "нет" всему от старшего брата, хотим все свое», — сказал Дорн. На вопрос, являются ли русские и украинцы братьями, он ответил: «Мне нравится так думать», добавив, что оттепель в отношениях русских и украинцев уже начинается.

Очевидно, что это высказывание артиста вызвало волну возмущения. Певца называли «ватником» (так на Украине пренебрежительно называют отстаивающих пророссийские взгляды) и предателем, обвиняли в том, что он «стрижет купоны на две страны», говорили, что у него «интеллект как у дворовой собачки, которая будет радостно лизать любой брошенный кусочек мяса».

Свои «пять копеек» добавил и министр культуры Евгений Нищук. «Артисты являются не просто теми, кто веселит и несет свой талант, и ничто другое их не должно волновать. Когда на востоке государства погибают десятки тысяч лучших сыновей Украины, говорить, что здесь идет небольшая ссора — недопустимо», — сказал он.

Кстати, ранее глава украинского культурного ведомства выступил с инициативой создать в стране специальное агентство, которое бы занималось исключительно пророссийски настроенными артистами. Нищук отметил, что этот орган призван контролировать всю концертную, театральную и гастрольную деятельность и разрабатывать нормативы, делающие невозможным выступление в стране неугодных артистов. Министр подчеркнул, что список культурных деятелей «должен быть очень жестким», отметив, что «людям, унижающим достоинство Украины, не место на ее территории».

Поющая эскадрилья

Первой в этом списке должна была значиться Ани Лорак, которой от украинских патриотов, вероятно, досталось больше всего. Собственно, с нее все началось. И, что характерно, в Одессе. 3 августа 2014-го радикалы устроили беспорядки около ночного клуба «Ибица», где должна была выступать певица, пытаясь сорвать ее концерт.

Тогда в заведение пытались прорваться около двухсот вооруженных дубинками сторонников «Правого сектора» и партии «Свобода». Они требовали запретить выступление Лорак из-за того, что она продолжает давать концерты в России. На пути радикалов встали сотрудники милиции, которые вынуждены были применить резиновые дубинки. В результате столкновений пострадал милиционер, получивший травму головы, и один из участников протеста. Правда, активисты настаивали на пяти раненых со своей стороны.

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Концерт все же начался, хотя и с полуторачасовой задержкой. Нападавшие отступили от клуба, забросав яйцами близлежащее отделение милиции. Они призвали своих сторонников собраться на следующий день перед областным управлением внутренних дел, вооружившись «коктейлями Молотова». По их словам, это должно было напомнить милиционерам о том, «за что они стояли на Майдане».

Впоследствии выступления Лорак много раз блокировали и срывали, поэтому теперь она даже не пытается выступать на родине. Певица поселилась в России, где постоянно дает концерты и участвует в телешоу. По ее словам, на Украине она бывает крайне редко. «Главное, чего сейчас хочется, это мира. У меня сердце обливается кровью, когда я вижу, что происходит. Это моя личная боль, это боль всего украинского народа», — с горечью отметила она.

От винта

У украинских артистов, в угоду режиму вычеркнувших Россию из своего гастрольного листа, совсем другая боль — катастрофически снизившиеся доходы от концертной деятельности. Это подтверждается и изменившейся географией звездных турне. Если раньше популярные в стране певцы выступали только в больших городах, то теперь не гнушаются даже заштатной периферией.

Ани Лорак была первой, кого стали травить из-за выступлений в России Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Например, в городке Умань Черкасской области до недавнего времени местные жители не видели живьем ни одного артиста. Зато теперь здесь от звезд буквально отбоя нет. В Умани рады спеть Тина Кароль, «Фристайл», «Антитела», Виктор Павлик, Ирина Билык, «НеАнгелы». Понятно, что на гастролях в райцентре много не заработаешь, но сейчас у представителей украинского шоу-бизнеса на счету каждая гривна.

«Я однозначно против травли артистов», — прокомментировал нынешнее положение дел в культурной среде народный артист Украины Павел Зибров. По его словам, есть гражданская позиция, а есть позиция артиста — и они могут не совпадать. Зибров отметил, что творческие люди в свою раскрутку вкладывают немалые деньги, которые могут быть заемными средствами. «Общественности легко сидеть и обсуждать, кто патриот, а кто предатель, а артисту нужно деньги отдавать», — заметил он.

В похожем ключе неожиданно высказался и телеведущий Сергей Притула, который в свое время с гордостью рассказал о финансово поддерживающем АТО Иване Дорне. «В целом я не оправдываю украинских артистов за то, что они выступают в РФ. Но также не разделяю и огульную критику», — заявил он, — Разве у нас только артисты там работают? Но их виднее других, они подсвечены, потому им и достается».