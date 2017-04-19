Украинские журналисты погоняли лысого Дорна по автозаправке

Музыкант Иван Дорн, постригшийся налысо и сбривший бороду, попытался скрыться от украинских корреспондентов, пожелавших поговорить с певцом о его высказываниях по поводу отношений России и Украины. Видео опубликовано на сайте ТСН в среду, 19 апреля.

Журналисты обнаружили Дорна на автозаправке в Киеве. Тот, увидев представителей СМИ, бросился бежать, после чего спрятался за одним из автомобилей. Корреспонденты преследовали музыканта, пока он не заявил им о нарушении своих прав.

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«Вырванные из контекста фразы я комментировать не собираюсь. Я музыкой для страны делаю больше, чем вырванные из контекста фразы», — подчеркнул исполнитель.

14 апреля Дорн в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что считает украинцев и русских братьями. Музыкант отметил, что «ссора» Киева и Москвы скоро закончится. Министр культуры Украины Евгений Нищук назвал эти слова певца недопустимыми.

Иван Дорн — украинский певец и диджей, бывший участник группы «Пара Нормальных». С 2010 года начал сольную карьеру. 14 апреля он выпустил новый альбом под названием OTD.