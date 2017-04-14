Иван Дорн выпустил новый альбом

Украинский певец Иван Дорн выпустил новую пластинку под названием OTD. Альбом доступен для покупки в iTunes с пятницы, 14 апреля.

Треклист насчитывает 12 композиций, в том числе песню Collaba, которая вышла в марте. Музыкант назвал трек «одой проституткам».

OTD расшифровывается как Open the Dorn. Это первый англоязычный релиз исполнителя.

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Ранее в апреле Дорн в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что «ссора» Киева и Москвы скоро закончится. Министер культуры Украины Евгений Нищук назвал слова певца недопустимыми.

Иван Дорн — украинский певец и диджей, бывший участник группы «Пара Нормальных». С 2010 года начал сольную карьеру. В его дискографии две студийных пластинки: Co'n'dorn и Randorn. В феврале 2017-го музыкант выпустил концертный альбом Jazzy Funky Dorn.