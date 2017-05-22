Евросоюз обнародовал решение о безвизовом режиме с Украиной

Евросоюз опубликовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины. Документ появился в понедельник, 22 мая, в официальном вестнике ЕС.

Согласно существующему регламенту, документ вступает в силу через 20 дней после публикации. Таким образом, граждане Украины смогут свободно въезжать в страны Евросоюза с 11 июня.

17 мая глава Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел председательствующей в Евросоюзе Мальты Кармело Абела подписали закон, предоставляющий безвизовый режим гражданам Украины. Ранее Совет ЕС предупредил, что действие безвизового режима будет приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.

Материалы по теме Европа, впусти! Почему ЕС опять отложил визовую либерализацию для Украины и Грузии

Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины 11 мая. До этого соответствующее предложение поддержали послы Евросоюза и Европарламент.

Либерализация визового режима с ЕС являлась одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Евросоюзе это решение неоднократно откладывали под разными предлогами.

Согласно достигнутому между Киевом и Брюсселем соглашению, граждане Украины смогут находиться в странах — участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.