Россия потеряла три позиции в рейтинге мощности паспортов

Россия в 2017 году опустилась с 48-й на 51-ю позицию в Индексе визовых ограничений, составленных Международной консалтинговой компанией Henley & Partners. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали представители компании.

При этом за год число стран, в которые граждане РФ могут въехать без виз, напротив увеличилось со 105 в 2016 году до 106 в текущем. Отмечается, что Россия потеряла три позиции из-за того, что за прошедшие 12 месяцев другие государства укрепили свои позиции в рейтинге. При этом российский паспорт оказался самым мощным в СНГ. Так Украина заняла 58 строчку рейтинга, Казахстан — 67-ю, Грузия — 68-ю, Белоруссия — 70-ю, а Азербайджан — 74-ю.

Изображение: Henley & Partners

Первое место в мире уже четвертый год занимает Германия. С немецким паспортом в этом году без визы можно посетить 176 стран и территорий (против 177 в 2016 году). На второй позиции оказалась Швеция со 175 безвизовыми странами, третью строчку со 174 странами разделили Финляндия, Италия, Испания, США и Дания.

Последние места рейтинга достались Пакистану, Ираку и Афганистану.

В начале года сообщалось, что гражданство России оказалось на 60-й строчке мирового рейтинга. Аналогичные позиции в нем занимают Китай и Катар.