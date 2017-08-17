Порошенко назначил ответственных за возвращение Крыма чиновников

Президент Украины Петр Порошенко назначил своим постоянным представителем в Крыму Бориса Бабина, а его первым заместителем — Изета Гданова. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте украинского лидера.

По словам главы государства, чиновники должны работать над вопросом возвращения полуострова под контроль Киева, а также готовить изменения в Конституцию страны по поводу статуса Крыма. «Мы активизируем работу рабочей группы, и я хотел бы, чтобы проект изменений в конституцию с этих позиций как можно быстрее был представлен в Верховной Раде», — сказал Порошенко.

Он отметил, что Бабин ранее работал в министерстве юстиции, отвечал в том числе за сотрудничество с Европейским судом по правам человека.

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Киев не теряет надежды вернуть под свой контроль Крым. Так, 13 июля Порошенко заявил, что рассчитывает провести один из следующих саммитов Украина — ЕС в Ялте. В Москве регулярно подчеркивают, что вопрос о статусе полуострова является закрытым.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.