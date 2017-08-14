Бывший украинский разведчик рассказал о завидной жизни в Крыму

Ветеран боевых действий в Донбассе, бывший военный разведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Рымарук заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, а жизнь на полуострове после воссоединения с Россией стала гораздо лучше. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Всю ночь изучал социальную сферу оккупированного Крыма. Заработок там такой же, топливо дешевле, продукты тоже постепенно дешевеют с приходом российских торговых сетей. Параллельно возник вопрос, какого хрена нам по телеку травят, что в Крыму полная задница?» — задался вопросом Рымарук.

Он добавил, что после строительства Крымского моста жизнь на полуострове, очевидно, станет еще лучше. «Захотят ли они обратно [в состав Украины]? Спускайте на меня всех собак, но думаю, что не захотят», — сказал ветеран.

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По его словам, мнение о ситуации в Крыму он составил также на основе бесед «с несколькими гражданами». «Мост строится, Керченский пролив перекрыли пока что не для оккупации. В сторону Ялты круглосуточно стелют целый автобан из Керчи, а сам город просто расцветает, говорит мне собеседник. В 15-ом году он вложил деньги в строительство номеров люкс недалеко от Керчи. Они уже окупились в прошлом году, а в этом он зарабатывает», — отметил Рымарук.

В январе Житель Харькова дозвонился на украинский телеканал NewsOne и в прямом эфире потребовал объяснений, почему ведущие называют Россию агрессором, хотя Крым сейчас живет лучше, чем когда-то в составе Украины. «У них пенсия выше моей в четыре раза, медицина бесплатная, газ гораздо дешевле и так далее. Получается, кто агрессор тогда?» — поинтересовался мужчина.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.