Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский прокомментировал «Ленте.ру» призыв главы МИД Украины Павла Климкина бороться за возвращение Крыма под контроль Киева.

«Если господина Климкина сейчас представить, скажем, году в 41-м, то тогда сразу сложатся все пазлы! Именно такие, как он, с караваями встречали фашистов на улицах Львова, а потом по схронам сидели и воевали против Красной армии. У таких климкиных память генетическая сильно развита. И Германия давно не та, и фашистов при власти там не осталось, а их все в ту сторону тянет», — сказал Полонский.

9 августа Климкин призвал Германию продолжить борьбу за возвращение Крыма в состав Украины. «Мы очень обеспокоены, что некоторые политики то и дело пытаются проигнорировать или даже оправдать очевидные нарушения международного права», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

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5 августа глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал временно «закапсулировать» вопрос Крыма и сперва достичь прогресса по другим пунктам отношений с Россией. По его словам, «безопасность и благополучие в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой». «Крым [в составе России] нужно рассматривать как долгосрочное временное состояние», — сказал политик.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.