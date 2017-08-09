Климкин попросил Германию продолжить борьбу за возвращение Крыма Киеву

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Германию продолжить борьбу за возвращение Крыма в состав Украины. Об этом в среду, 9 августа, он сказал в комментарии Bild. Ранее лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал развивать отношения с Россией и временно забыть о ситуации с полуостровом.

«Мы очень обеспокоены, что некоторые политики то и дело пытаются проигнорировать или даже оправдать очевидные нарушения международного права», — сказал Климкин. Он добавил, что за «освобождение Крыма» следует бороться всеми политическими и дипломатическими способами.

5 августа глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер в интервью WAZ призвал временно «закапсулировать» вопрос Крыма и сперва достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой. По его словам, «безопасность и благополучие в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой». «Крым [в составе России] нужно рассматривать как долгосрочное временное состояние», — сказал политик.

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Киев не теряет надежд вернуть под свой контроль Крым. Так, 13 июля президент страны Петр Порошенко заявил, что рассчитывает провести один из следующих саммитов Украина — ЕС в Ялте. В Москве регулярно подчеркивают, что вопрос о статусе полуострова является закрытым.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.