Министр инфраструктуры Украины назвал виновных в потере Крыма

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев потерял контроль над Крымом из-за того, что пенсионеры на полуострове всегда имели возможность получать российскую пенсию. Об этом во вторник, 8 августа, он сказал в интервью порталу «Обозреватель».

«Я считаю, что было стратегической ошибкой в свое время, когда мы позволили российским пенсионерам и другим россиянам оставаться в Крыму жить и получать российскую пенсию на украинской территории. И именно эта "голота" выполнила задание Кремля по аннексии (так в Киеве называют воссоединение полуострова с Россией, — прим. «Ленты.ру») Крыма», — заявил Омелян.

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20 июля замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН обвинил организацию в бездействии во время воссоединения Крыма с Россией. «В вопросах предупреждения конфликтов и роста числа нарушений прав человека скорость реагирования ООН имеет критическое значение», — указал дипломат.

Украинская сторона регулярно выдвигает претензии в адрес жителей российского полуострова. В Москве регулярно подчеркивают, что вопрос о статусе Крыма является закрытым.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам всенародного голосования, проведенного на полуострове. Киев счел референдум незаконным и обвинил Москву в оккупации территории. Кремль настаивает что плебисцит полностью соответствовал нормам международного права.