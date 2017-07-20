Киев обвинил ООН в бездействии во время воссоединения Крыма с Россией

Во время воссоединения Крыма с Россией ООН бездействовала. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета безопасности организации, передает в четверг, 20 июля «Укринформ».

«В вопросах предупреждения конфликтов и роста числа нарушений прав человека скорость реагирования ООН имеет критическое значение», — указал Кислица в ходе обсуждения темы мира и безопасности в Африке.

Дипломат отметил, что в 1994 году ООН не смогла предотвратить геноцид в Руанде. «Двадцать лет спустя в вопросе Украины Объединенные Нации, Совет Безопасности и генеральный секретарь ничего не сделали для того, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России», — заявил замминистра.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

18 июля президент Украины Петр Порошенко заверил, что Киев восстановит суверенитет в Донбассе и Крыму. А за несколько дней до этого пообещал провести следующие саммиты Украина — Евросоюз в крымской Ялте и Донецке.

Украинская сторона регулярно выдвигает абсурдные претензии в адрес российского полуострова. Хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе Крыма является закрытым.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам всенародного голосования, проведенного на полуострове. Киев счел референдум незаконным и обвинил Москву в оккупации территории. Кремль настаивает что плебисцит полностью соответствовал нормам международного права.

Кроме того, Украина обвиняет Россию в причастности к силовому противостоянию в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признать факт вооруженной агрессии РФ. В Москве опровергают данные заявления, указывая на отсутствие доказательств.