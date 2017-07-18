Порошенко пообещал восстановить суверенитет в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал заявление главы ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии. Его слова приводит в своем Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко во вторник, 18 июля.

Украинский лидер заверил, что Киев восстановит суверенитет в Донбассе и Крыму. «Проект "Новороссия" был похоронен», — добавил он.

Ранее во вторник, 18 июля, Захарченко объявил о создании Малороссии. «Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины», — говорил он, отмечая, что «государство Украина в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению». Столицей «нового государства» станет город Донецк.

После произошедшего зимой 2014 года госпереворота на Украине киевские власти потеряли контроль над Крымом и частью Донбасса. Крым после прошедшего в марте того же года референдума воссоединился с Россией. Украина не признает итоги плебисцита и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В апреле того же года в Донбассе начался вооруженный конфликт, в ходе которого образовались ДНР и ЛНР.