Министр ДНР рассказал о государственном устройстве создаваемой Малороссии

Малороссия, о создании которой на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик было объявлено 18 июля, станет федеративным государством с широкой автономией. В ведении центральных органов власти останутся вопросы федерального бюджета, армии и спецслужб. Об этом заявил министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, также зачитавший конституционный акт об образовании нового государства, передает РИА Новости.

По его словам, оно станет «правопреемницей Украины». «Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссией, так как само название Украина себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк», — процитировал Тимофеев документ.

«Мы предлагаем выбрать от всех регионов на персональной основе представителей в Конституционное собрание, на котором учредить страну Малороссию и принять новую конституцию», — заявил он.

Тимофеев добавил, что Конституцию Малороссии примут на всенародном референдуме после обсуждения. Перед этим будет проведена «широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях». Он также сообщил, что Малороссия станет многонациональным государством, «государственными языками которого являются малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков».

О создании Малороссии ранее 18 июля объявил глава ДНР Александр Захарченко. «Мы исходим из того, что Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть», — подчеркнул он, добавив, что «государство Украина в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению».

По его словам, на территории новообразованного государства на три года будет введен режим ЧП, чтобы «избежать хаоса».