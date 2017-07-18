На территории Малороссии решили на три года ввести режим ЧП

На территории Малороссии, о создании которой во вторник, 18 июля, объявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, на три года будет введен режим чрезвычайного положения. По его словам, это делается «ввиду избежания хаоса». Об этом сообщает «Интерфакс».

«За это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну», — заявил Захарченко.