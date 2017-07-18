Захарченко объявил о создании Малороссии

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что для того, чтобы выйти из тупиковой ситуации на Украине, необходимо создать на период трех лет новое государство — Малороссию. Об этом 18 июля сообщает «Интерфакс».

«Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», — сказал он.

По словам Захарченко, столицей нового государства станет город Донецк, а Киеву предоставляется статус историко-культурного центра. Государственным флагом будет признан флаг Богдана Хмельницкого.