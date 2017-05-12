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«Все зло российской судьбы — это англосаксы»

Александр Захарченко — об инопланетянах, распаде Украины и захвате Лондона

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Александр Захарченко
Александр Захарченко
Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»

Три года назад 12 мая Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) провозгласили суверенитет. За это время руководители республик Донбасса стали заметными фигурами. Наиболее ярко проявил себя глава ДНР Александр Захарченко, который часто выступает с сообщениями о положении дел на линии соприкосновения, гуманитарной ситуации и отношениях с Украиной. «Лента.ру» собрала его самые образные высказывания.

От Каховки до Нью-Йорка

«Я сейчас не говорю [захватить] Киев. На самом деле нужно брать даже не Берлин. Нужно его пройти и взять Британию всю как таковую. Все зло нашей российской судьбы — это англосаксы. Если мы возьмем Британию, то наступит золотой век России».

«Как бы нам сейчас тяжело ни приходилось, какие бы тяготы и трудности мы ни переносили, рано или поздно все это закончится победой. Я уверен, что свою победу мы отметим вместе. Пускай это будет в Варшаве, Берлине, Нью-Йорке».

«Какой-то Филатов из Днепропетровска (мэр города Борис Филатов — прим. «Ленты.ру») мне нахамил. Слушай, ты, тля кабинетная, в окоп напротив меня не хочешь? Или издалека будешь смелым?»

«Если линия фронта через 10 дней будет под Славянском, то это и будет госграницей. Через 50 дней мы можем быть под Харьковом. Знаете, это линия фронта, а линия фронта двигается. А наша настоящая госграница может проходить и по Днестру».

«Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (подконтрольных Киеву территорий — прим. «Ленты.ру») — это наша коллективная задача».

«На полях сражений у них [украинских силовиков] нас победить не получается, при любом своем наступлении они получали котлы. Они убивают нас подло. Обращаюсь к украинским властям, военнослужащим: всех нас вы не перестреляете. Мы будем приходить к вам мертвые, и все равно мы будем вас убивать».

«Мы счастливы, что Петр Алексеевич [Порошенко] отправляет дополнительную технику, которая в перспективе будет наша. Единственное — большая просьба присылать побольше БТР-80, БМП-2, танки Т-72. Если не получается Т-72, то Т-64, потому что они хорошо горят и из них получится больше металлолома. Это заказ для Порошенко».

«Вот это дом моей тещи. Ты хочешь сказать, что там [в донецком аэропорту] погибают солдаты? Там погибают каратели, твари и негодяи! Это я тебе скажу в лицо открыто. И я уничтожу любого, кто сюда придет с оружием в руках. Это моя земля». (В беседе с офицером ВСУ в январе 2015 года.)

«Наши воинские соединения готовы взять штурмом Киев».

«В Одессу мы придем как хозяева, и в Николаев, и в славную Каховку».

«Если Савченко (депутат Верховной Рады Надежда Савченко — прим. «Ленты.ру») выходит на линию фронта, мы ее шлепнем, честно. Чтобы потом, когда нас будут обвинять, что мы ее убили, не так было обидно».

О Ленине и мужиках из «Правого сектора»

«Сейчас пошел отсчет. Каждый день — это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней — и государство практически перестанет существовать».

«Как независимое государство мы готовы будем договариваться с Киевом о сосуществовании на конфедеративных началах. Но это станет возможно только после того, как в Киеве сменится не просто власть, но и вся правящая элита. Место этой жадной и порочной элиты — либо на скамье подсудимых, либо в эмиграции».

«Днепропетровск, как и остальные города Новороссии (и Украины в целом), освободят себя сами или получат свободу после падения хунты в Киеве. А в Новороссию Днепропетровск войдет обязательно, так как наши регионы связаны исторически, ментально, экономически. Совместное существование наших регионов предрешено самой историей».

«Дураков на Украине нема. Это не касается власти — там этого добра столько, что и в Европу могут поставлять».

«Нас [Донбасс] по указу Ленина присоединили [к Украине] в 20-х годах прошлого столетия. Почему? Украина была аграрной, коммунисты считали своей опорой пролетариат, поэтому нами их разбавили, хотя мы разные».

«Крым никогда не принадлежал Украине, он долей какой-то дикой случайности был временно передан».

«Скажу вам честно, я затаив дыхание следил за крымским референдумом. Когда он состоялся, я прыгал на кровати минут десять. Честно сказать, сломал ее. Но именно в этот момент я понимал, что мы победили».

«В разговоре с причитающей матерью агрессора, который родом откуда-то из-под Винницы, кажется, врачи спросили: "А зачем он вообще пошел сюда воевать?" И пожилая женщина простодушно так сообщила, что их семье обещали маленькую шахту и батраков. Понимаете, о чем речь? То есть там, на Западе страны, — "настоящие украинцы", которые высшая раса, а здесь, в Донбассе, быдло и батраки, которые должны обслуживать интересы высшей расы "свидомых". У вас еще есть вопросы на тему, почему мы воюем?»

«Поднялся "Правый сектор" (организация запрещена в РФ — прим. «Ленты.ру») и сказал: "Долой Порошенко!" Первый раз в жизни я зауважал их. Я их уважаю за два момента: когда избили геев в Киеве и когда пытались убрать Порошенко. Я понял, что "Правый сектор" — такие же нормальные мужики».

«Во время инспекционной поездки на линию разграничения мы попали под обстрел, и я получил легкую царапину. Так что украинским СМИ могу сказать: не дождетесь».

«Украина катится в пропасть. Скорость падения зависит от того, когда народ страны поймет, что именно происходит. Украину ждет еще один Майдан, потом еще один, а потом будут десятки других майданов в каждом областном центре».

Об инопланетянах, «укропах» и Микки-Маусе

«Русский мир — это красочный, живой, настоящий родник. Это не национальность, это общность наций. И туда могут входить и казахи, и все кто угодно. А что такое Европа, западная цивилизация? Это глобализация. Люди приравниваются к безликим существам, которые не знают ни рода ни племени — все одинаковые, то есть серая обычная масса. Масса потребителей. И война идет между живым, настоящим, красочным и серым, мертвым — вот какая борьба идет».

«Я шел в атаку и убивал врагов с любовью: к своей Родине, детям, к своей истории, предкам, к своему языку и к моим землякам».

«Вы же знаете — в 2014 году мы встретились с инопланетянами. Они передали нам свои технологии. Этими технологиями мы работаем по "укропам" (так в Донбассе пренебрежительно называют сторонников киевских властей — прим. «Ленты.ру»)».

«Моя прабабушка по линии отца в 1941-м попала в плен. Медсестра. Прошла Бухенвальд, Освенцим, Рейкьявик [столица Исландии]. В Рейкьявике была освобождена американцами».

«Сейчас воспитываются на кока-коле, джинсах, Микки-Маусе, "Плейбое". На демократии, которая подразумевает, что в семье может быть два папы и две мамы. Мы это категорически не приемлем».

«Нашим детям очень повезло. Когда-то мы оружие искали и за каждую берданку бились. Теперь мы как отцы нашим сыновьям можем из-под кровати достать автомат. Сказать: "Сынок, я с ним под Саур-Могилой воевал, Дебальцево штурмовал. С ним ты с гордостью понесешь знамя Донецкой народной республики"».

Игорь Кармазин

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