Захарченко назвал пребывание Крыма в составе Украины дикой случайностью

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что Крым в составе Украины находился случайно. Об этом в четверг, 19 января, сообщает РИА Новости.

«Крым никогда не принадлежал Украине, он долей какой-то дикой случайности был временно передан», — приводит агентство слова Захарченко.

Днем ранее председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что в составе России Крым «меняется в лучшую сторону».

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16 января Захарченко и глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий прибыли в Крым. Вместе с ними полуостров посетили Денис Пушилин и его коллега из ЛНР Владимир Дегтяренко.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права. Полуостров был передан из РСФСР в Украинскую ССР в 1954 году.