Представитель ДНР сравнил российский Крым с украинским

Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поделился с «Лентой.ру» впечатлениями от поездки в Крым.

«Крым стал совсем другим, нежели был при Украине. Он меняется в лучшую сторону, это заметно буквально с первого взгляда», — отметил Пушилин.

Он добавил, что в ближайшие дни на полуострове примет участие в форуме славянского единства «С Россией навеки». «Я считаю, что для многих постсоветских стран единственно верный путь — развиваться вместе с Россией. Например, на Украине удалось бы избежать гражданского конфликта, если бы в Киеве придерживались именно такого вектора», — сказал Пушилин.

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Двумя днями ранее главы ДНР и ЛНР — Александр Захарченко и Игорь Плотницкий — прибыли в Крым на мероприятия, посвященные 363-летию Переяславской рады. Вместе с ними полуостров посетили Денис Пушилин и его коллега из ЛНР Владимир Дегтяренко. «Нам очень важно, что братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане переживают за все происходящее в Донбассе», — заявил депутат Госдумы, заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.

Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 18 января 1654 года в Переяславле. На ней было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.