В ДНР пригрозили Авакову новыми котлами для украинской армии

При попытке масштабного наступления в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут в окружение и понесут значительные потери. Об этом во вторник, 17 января, «Ленте.ру» заявил председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Таким образом он прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который призвал пограничников готовиться к взятию в 2017 году под контроль границы с Россией в районе Донбасса.

«Силовой способ, о котором, видимо, говорит Аваков, совершенно нереализуем. Мы периодически наблюдаем провокации, попытки атаковать. Успехов, однако, Киев не достигает. При этом теоретическая вероятность масштабного наступления ВСУ сохраняется. Раньше для Украины все это заканчивалось котлами. Если они сейчас на это решаться, то опять будут новые котлы», — сказал Пушилин.

Он добавил, что предпринять попытку наступления в Киеве могут для того, чтобы отвлечь жителей Украины от внутренних проблем — экономического и назревающего политического кризиса.

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Ранее во вторник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пограничники в 2017 году должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса. «Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники», — подчеркнул он.

В феврале 2015 года были приняты минские соглашения — комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Договоренностями предусмотрено установление Киевом контроля за участком российско-украинской границы только после проведения в Донбассе местных выборов, всеобъемлющего политического урегулирования, проведения на Украине согласованной с представителями региона конституционной реформы, предоставления Донбассу особого статуса.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.