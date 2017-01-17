Аваков приказал пограничникам готовиться к захвату границы Донбасса с Россией

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пограничники в 2017 году должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса. Об этом во вторник, 17 января, он сказал на коллегии Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-служба МВД.

«В 2017 году перед нами стоит задача выйти на международно признанную государственную границу в Донбассе, а в дальнейшем — уже и Крыма. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники», — заявил Аваков. Интересно, что свою речь он начал на украинском языке, но после паузы продолжил говорить по-русски.

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Глава МВД добавил, что выйти к границе пограничники должны будут всего за одну-две недели после того, как соответствующий план действий утвердит руководство страны.

В феврале 2015 года были подписаны минские соглашения — комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Договоренностями предусмотрено установление Киевом контроля за участком российско-украинской границы только после проведения в Донбассе местных выборов, всеобъемлющего политического урегулирования, проведения на Украине согласованной с представителями региона конституционной реформы, предоставления Донбассу особого статуса.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.