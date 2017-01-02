Украинские власти обозначили сроки возвращения контроля над Донбассом

Украинские власти надеются вернуть контроль над Донбассом в 2018 году. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум — к середине 2018 года», — написал чиновник в своем блоге на сайте издания «Новое время».

В то же время он подчеркнул, что Киеву «критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов».

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31 декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко привез в зону конфликта в Донбассе группу сенаторов из США. Визит на командный пункт в районе Широкино вместе с Порошенко совершили республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм и демократ Эми Клобушар.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.