Порошенко в Донбассе наградил сенатора Маккейна псевдоукраинской винтовкой

Президент Украины Петр Порошенко привез группу сенаторов из США в зону конфликта в Донбассе, чтобы поздравить находящихся там морских пехотинцев с Новым годом. О визите на командный пункт в районе Широкино глава государства сообщил в субботу, 31 декабря, в своем Facebook.

Вместе с Порошенко к военным приехали республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм и демократ Эми Клобушар. «Приятно, что защитники Украины смогли услышать от наших американских друзей, что мы охраняем не только украинскую независимость, но и ценности всего демократического мира», — отметил президент.

Его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter добавил, что Порошенко наградил Маккейна «украинским оружием» (украинской штурмовая винтовка «Форт-221» может считаться лишь условно: речь идет о новом названии, под которым совместно производится израильский автомат Tavor TAR-21; комплектующие в «Форте» также частично израильские — прим. «Ленты.ру»).

Маккейн и Грэм последовательно отстаивают в Конгрессе антироссийскую позицию. После введения в конце декабря президентом США Бараком Обамой и американским Минфином санкций против ФСБ, ГРУ, ряда российских физических и юридических лиц сенаторы распространили совместное заявление. В документе они пожурили президента-демократа за затягивание ограничительных мер в отношении Москвы, которая «должна заплатить за бесстыдные нападки на американскую демократию».

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Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.

США и ряд других стран за последние полтора года несколько раз вводили санкции против России, обвиняя Кремль в поддержке ополченцев самопровозглашенных народных республик Донбасса. В Москве подобные утверждения отвергают, указывая на их голословность.