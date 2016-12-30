У Порошенко предложили США присоединиться к «нормандскому формату»

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что в Киеве надеются на присоединение США к «нормандскому формату». Об этом в пятницу, 30 декабря, он сказал в интервью порталу «Обозреватель».

«Мы очень надеемся на присоединение к "нормандскому формату" США. Считаем, что с приходом новой администрации позиция Штатов будет более наступательной и инициативной. Мне кажется, что Вашингтон еще не сказал последнего слова в процессе мирного урегулирования», — заявил Елисеев.