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Порошенко в Донбассе заговорил об украинской оккупации

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед военнослужащими и гражданами в Мариуполе, заявил, что украинская оккупация — это временное явление. Отрывок из его речи доступен на YouTube.

«Украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся», — пообещал глава государства.

Что именно подразумевал Порошенко под украинской оккупацией, непонятно, но высказывание было встречено аплодисментами. Впоследствии видеозапись выступления появилась на официальной странице президента в Facebook. «Корреспондент.net» пишет, что заявление начали широко обсуждать в социальных сетях.

В зону конфликта в Донбассе глава государства привез группу сенаторов из США. Визит на командный пункт в районе Широкино вместе с Порошенко совершили республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм и демократ Эми Клобушар. Маккейну президент подарил штурмовую винтовку «Форт-221», частично собранную из израильских комплектующих.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.

США и ряд других стран за последние полтора года несколько раз вводили санкции против России, обвиняя Кремль в поддержке ополченцев самопровозглашенных народных республик Донбасса. В Москве подобные утверждения отвергают, указывая на их голословность.

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