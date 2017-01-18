Плотницкий предложил объединить русских по примеру Богдана Хмельницкого

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий призвал объединить русских в одно государство, чтобы сделать страну непобедимой и счастливой. Об этом в среду, 18 января, он заявил в Симферополе на митинге, посвященном 363-летию Переяславской рады, передает РИА Новости.

«Я верю, что, по примеру Богдана Хмельницкого, все мы должны начать воссоединять русские земли, воссоединять русский мир, делать нашу страну непобедимой и счастливой», — сказал Плотницкий.

Он добавил, что считает Богдана Хмельницкого «родником, с которого начиналось объединение земель русского народа».

В свою очередь, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко выразил уверенность, что русские «поганой метлой выгонят со своей земли любого врага, так, как это делали предки». По контексту можно понять, что противником он называет нынешние киевские власти.

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Главы ДНР и ЛНР прибыли в Крым 16 января.

Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 18 января 1654 года в Переяславле. На ней было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.