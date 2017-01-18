Захарченко рассказал об убийствах врагов с любовью

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что убивал своих врагов, преисполняясь любовью. Об этом он сказал журналистам в Симферополе, передает портал «ДонПресс».

«Я боевой офицер, был несколько раз ранен в боях. Когда я стал главой ДНР, на меня было совершено не одно покушение. Но мною во всем руководила любовь. Я шел в атаку и убивал врагов с любовью: к своей Родине, детям, к своей истории, предкам, к своему языку и к моим землякам», — заявил Захарченко.

Он добавил, что любовь позволяет ему спокойно относиться и к возможным новым покушениям.

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Днем ранее глава ДНР назвал предателями жителей Донбасса, которые в разгар боев в регионе скупили недвижимость на южном берегу Крыма. «Мы не считаем их нашими беженцами. Мне дико было узнать, что в 2014-2015 годах вся Ялта была выкуплена беженцами с Донбасса», — подчеркнул он. По его словам, во время самых ожесточенных столкновений между ополчением и украинской армией в миллионном Донецке оставалось чуть больше 200 тысяч человек. В настоящее время 95 процентов населения вернулось в город.

16 января Захарченко и глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий прибыли в Крым. Их визит приурочен к 363-летию Переяславской рады, на которой было принято решение объединить территории Войска Запорожского с Русским царством.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.