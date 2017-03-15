Захарченко предрек перенос госграницы ДНР к Днестру

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что государственная граница республики в скором времени может пройти в районе реки Днестр. Об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке, видео выступления доступно на YouTube.

Захарченко объяснил, что указ о госгранице ДНР подписал для того, чтобы правоохранительные органы могли на законных основаниях арестовывать тех людей, которых «мы не хотим здесь видеть». «Если линия фронта через 10 дней будет под Славянском, то согласно этому указу это и будет госграницей. Через 50 дней мы можем быть под Харьковом. Знаете, это линия фронта, а линия фронта двигается. А наша настоящая госграница может проходить и по Днестру», — объяснил глава ДНР.

По его словам, окончательные рубежи ДНР будут установлены тогда, когда «мы сами решим, что это наша земля».

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Двумя днями ранее Захарченко своим указом установил для линии соприкосновения в Донбассе статус государственной границы. В документе физическим лицам запрещается незаконное перемещение между ДНР и «территорией, на которой временно осуществляют полномочия органы государственной власти Украины» вне пунктов контроля.

2 марта Захарченко заявил, что украинское государство перестанет существовать через 60 дней. «Каждый день — это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина», — заявил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

Днестр — река, протекающая на западе Украины и в Молдавии.