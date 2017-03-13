Захарченко установил для линии соприкосновения в Донбассе статус госграницы

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко своим указом установил для линии соприкосновения в Донбассе статус государственной границы. Об этом сообщается на сайте министерства госбезопасности (МГБ) ДНР.

В документе, подписанном еще 27 февраля, физическим лицам запрещается перемещение через границу между ДНР и «территорией, на которой временно осуществляют полномочия органы государственной власти Украины» вне пунктов контроля.

В МГБ уточнили, что в связи с принятием новой нормы «действия, связанные с незаконным пересечением линии соприкосновения, организацией незаконного выезда-въезда в Донецкую народную республику, будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом ДНР».

Материалы по теме Империя под ударом Что теряют Украина и Ринат Ахметов от национализации в республиках Донбасса

2 марта Захарченко заявил, что украинское государство перестанет существовать через 60 дней. «Каждый день — это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина», — заявил Захарченко, отвечая на вопрос о последствиях перевода украинских предприятий в Донбассе под внешнее управление.

Днем ранее в ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) под внешнее управление были переведены украинские предприятия. В Донецке объяснили эту меру необходимостью вновь запустить работу на предприятиях, которые прекратили деятельность из-за устроенной украинскими радикалами блокады.

С февраля документы, выданные в отдельных районах Донбасса, признаются в России. 18 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Изменения касаются граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в нарушении норм международного права.

