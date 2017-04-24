Захарченко заявил о готовности ДНР к конфедерации с Украиной

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова взаимодействовать с Киевом на конфедеративных началах, если в украинской столице сменится политическая элита. Об этом в понедельник, 24 апреля, глава ДНР Александр Захарченко заявил в интервью газете «Известия».

«Как независимое государство мы готовы будем договариваться с Киевом о сосуществовании на конфедеративных началах. Но это станет возможно только после того, как в Киеве сменится не просто власть, но и вся правящая элита. Место этой жадной и порочной элиты — либо на скамье подсудимых, либо в эмиграции», — сказал Захарченко.

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По его словам, в Донбассе понимают, что война рано или поздно закончится переговорами о принципах общежития с Украиной. «Географию ведь не отменишь. И мы готовы к этим переговорам уже сейчас. Но Киев к ним не готов. И при этой власти готов не будет. Так что будущее остается многовариантным. И среди этих вариантов есть как мирные переговоры, так и война», — подчеркнул глава ДНР.

2 марта Захарченко объявил, что украинское государство перестанет существовать через 60 дней. «Сейчас пошел отсчет. Каждый день — это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней — и государство практически перестанет существовать», — предрек он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.