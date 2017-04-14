Захарченко предрек вхождение Днепропетровска и Одессы в состав Новороссии

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Днепропетровск войдет в состав Новороссии, которая займет территории вплоть до Одессы включительно. Об этом он сообщил в ходе прямой линии с жителями Украины.

«В Новороссию Днепропетровск войдет обязательно, так как наши регионы связаны исторически, ментально, экономически. Совместное существование наших регионов предрешено самой историей», — написал Захарченко в ответ на обращение участника прямой линии.

Глава ДНР также подчеркнул, что в Новороссию должна войти и Одесса. «Его (региона Новороссия — прим. «Ленты.ру») объединение на разумных началах является исторической задачей нашего поколения», — отметил Захарченко.

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В декабре 2016-го руководитель самопровозглашенной республики пообещал, что ополченцы в ближайшее время установят контроль над всей территорией бывшей Донецкой области. Захарченко назвал районы Донецкой области, которые контролирует Киев, временно оккупированными.

В июне того же года глава ДНР анонсировал проведение прямой линии с Киевом, который, как подчеркнул Захарченко, является русским городом.