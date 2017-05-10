Захарченко пошутил о передаче ополченцам технологий инопланетян

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что в 2014 году ее руководители провели встречу с представителями внеземных цивилизаций. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о применении ополченцами неизвестного оружия в районе Горловки. Видео выступления доступно на YouTube.

«Вы же знаете — в 2014 году мы встретились с инопланетянами. Они передали нам свои технологии. Этими технологиями мы работаем по "укропам" (так в Донбассе пренебрежительно называют сторонников киевских властей — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Захарченко.

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О столкновениях в районе Горловки на своей странице в Facebook 6 мая сообщил писатель, политрук батальона вооруженных сил ДНР Захар Прилепин. «Видели вчера, как резво оставляла позиции ваша бронетехника», — обратился он к гражданам Украины.

В декабре 2016-го на невидимое и беззвучное оружие ополченцев пожаловались бойцы грузинского батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые занимают позиции у поселка Троицкое на линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой. Военнослужащий с позывным Маэстро рассказал, что противник постоянно продвигается вперед, «скрываясь за туманом и снегопадами».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.