Захарченко в очередной раз предрек захват ополченцами всей Донецкой области

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что ополченцы в ближайшее время установят контроль над всей территорией бывшей Донецкой области. Об этом он сказал в ходе прямой линии с жителями Донбасса, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«В данный момент наши пропускные пункты имеют статус государственной границы, однако это не значит, что линия границы останется на прежнем месте. Я уверен, что территория ДНР будет увеличиваться до тех пор, пока мы не дойдем до границ бывшей Донецкой области», — сообщил Захарченко, отвечая на вопрос о больших очередях на контрольно-пропускных пунктах при пересечении линии разграничения.

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Глава ДНР неоднократно анонсировал масштабные наступательные операции ополченцев. 15 марта он заявил, что государственная граница республики в скором времени может пройти в районе реки Днестр. По его словам, окончательные рубежи ДНР будут установлены тогда, когда «мы сами решим, что это наша земля».

В декабре он пообещал установить контроль над всей территорией бывшей Донецкой области. Районы, которые контролирует Киев, он назвал временно оккупированными.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.