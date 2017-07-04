В Киеве насчитали 50 миллиардов долларов ущерба из-за конфликта в Донбассе

За три года конфликта в Донбассе сумма причиненного войной ущерба составила около 50 миллиардов долларов. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, сообщает во вторник, 4 июля, УНН.

«На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест», — пояснил Руснак.

В конце июня замминистра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука заявил о неизбежности экологической катастрофы в Донбассе. По его словам, причиной бедствия станет затопление угольных шахт и подъем на поверхность радиоактивных вод. «Согласно докладу Национальной академии наук, Донбасс обречен максимум в течение 10 лет», — отметил он.

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Ранее в июне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в очередной раз пригрозил, что ополченцы в ближайшее время установят контроль над всей территорией бывшей Донецкой области.

Вооруженный конфликт в регионе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По последним опубликованным ООН данным, в Донбассе с начала противостояния погибли 2 тысячи гражданских лиц и от 7 до 9 тысяч получили ранения.