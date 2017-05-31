ООН подсчитала погибших с начала конфликта мирных жителей Донбасса

В Донбассе с начала военного конфликта погибли 2 тысячи гражданских лиц и от 7 до 9 тысяч получили ранения. Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«С марта по 14 мая 2017 года УВКПЧ подтвердило 178 жертв среди гражданского населения (35 погибших и 143 раненых). По данным управления, общее число погибших среди гражданских лиц с начала конфликта (в период с 14 апреля 2014 года по 14 мая 2017 года) превышает 2 тысячи, а число гражданских, которые получили ранения, составляет 7-9 тысяч человек», — говорится в документе.

Отмечается, что в большинстве случаев причина смерти или ранения — обстрелы, подрыв на минах. По данным УВКПЧ, в марте-апреле мины и взрывоопасные предметы стали причиной 70 жертв среди гражданского населения (22 погибших и 48 раненых), что на 94 процента превышает данные за аналогичный период 2016 года. Подчеркивается, что почти 75 процентов жертв проживали на неподконтрольной Киеву территории.

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Кроме того, в докладе сообщается, что энергетическая и водоснабжающая системы находятся на грани катастрофы. «Отсутствие соглашения относительно решения текущих финансовых и бюрократических проблем грозит увеличением риска вспышки заболеваний, переносимых водой, для 400-600 тысяч человек по обе стороны от линии разграничения», — сказано в документе. Также подчеркивается, что летом риск заболеваний, передающихся через воду воду — диареи, холеры или гепатита A, увеличится.

24 мая спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что число жертв среди гражданского населения на юго-востоке Украины за год увеличилось на 120 процентов.Он отметил, что мирное население продолжает гибнуть из-за использования в горячих точках — Авдеевке, Ясиноватой и Мариуполе — тяжелого вооружения и недостаточно быстрого разминирования территорий.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте АТО (антитеррористической операцией Киев называет силовые действия в регионе). В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.